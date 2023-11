Il y a quelques heures, Steve Wozniak aurait dû prononcer un discours lors du World Business Forum organisé cette année à Mexico. Le génial inventeur de l’Apple 1&2, co-fondateur d’Apple en 1976 avec son compère Steve Jobs, s’est évanoui quelques minutes à peine avant de faire son allocution. Rapidement pris en charge par les services d’urgence, Steve Wozniak a ensuite été hospitalisé et serait actuellement dans un état stable. Plusieurs sources ainsi que des média mexicains affirment que le co-fondateur d’Apple a été victime d’un accident vasculaire cérébral.

Pour rappel, Steve Wozniak est à 73 ans toujours membre honoraire d’Apple. Wozniak n’avait que 26 ans lorsqu’il a créé l’Apple 1, qui est d’ailleurs l’un des tous premiers micro-ordinateurs vendus au public (et pas seulement aux institutions ou grandes entreprises). Quelques années plus tard, après des désaccords stratégiques avec Steve Jobs, le Woz avait fini par quitter Apple sans jamais cesser toutefois de commenter les nouveaux produits et services de la firme de Cupertino (et souvent avec une liberté de ton détonnante). La rédaction d’iPhoneAddict souhaite bien sûr à Woz un prompt rétablissement.