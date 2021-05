Verizon a décidé de faire un cadeau à ses clients : un an offert à Apple Arcade ou Google Play Pass. Celui-ci est l’équivalent du service de jeux d’Apple, mais sur Android. Il inclut également certaines applications et a le même prix (4,99€/mois).

Dans son communiqué, Verizon indique que tous les clients n’ont pas le droit à l’année offerte pour Apple Arcade. En effet, certains clients de l’opérateur américain auront six mois et d’autres ont une année entière. Comme on peut s’en douter, plus le forfait mobile est cher, plus vous avez de mois offerts sur le service d’Apple ou celui de Google. L’offre concerne aussi bien les nouveaux clients que les clients existants. Elle débutera demain.

Verizon aime bien faire des cadeaux à ses clients en tout cas. L’opérateur avait déjà inclus Apple Music dans ses forfaits en 2019. Il propose également une offre similaire avec d’autres services de streaming, dont Disney+, Hulu et ESPN+.

Il sera en tout cas intéressant de voir si cette offre de Verizon avec Apple Arcade va attirer beaucoup de monde. Apple n’a jamais dévoilé publiquement combien sa plateforme comptait de joueurs (et donc d’abonnés). Les mauvaises langues diront que cela suggère un flop. Peut-être. En attendant, Apple continue de croire en son service et a récemment ajouté 30 jeux d’un coup.