Notre confrère AppleInsider a eu la riche idée de rédiger chaque semaine un petit florilège de toutes les affaires judiciaires qui touchent de près (ou d’un peu plus loin) l’iPhone ou plus généralement les produits Apple. Et c’est peu dire que la pomme stimule les appétits des brigands de tous poils, en bleu de travail ou en col blanc. Ainsi apprend t-on qu’un habitant du Texas vient d’écoper de 2 ans de prison ferme pour plusieurs vols dans des Apple Store, des vols commis depuis le début de l’année 2018. Le malandrin a été choppé sur le vif par une caméra de sécurité lors du cambriolage de l’Apple Store de Little Rock.

Plus insolite, un trafiquant de drogue emprisonné au Royaume-Uni a demandé à bénéficier d’une liberté conditionnelle… pour déverrouiller un Mac dans un Apple Store. Ce Mac contiendrait des éléments nécessaires à la défense du trafiquant, mais ce dernier avoue ne pas se souvenir du code. Le juge a reporté sa décision à novembre.

Plus haut dans l’échelle sociale, le maire de Seattle, Jenny Durkan, affirme qu’il « se démène pour récupérer » des SMS nécessaires aux investigations des autorités dans le cadre du CHOP (manifestation violentes au Capitole). L’élu prétend avoir paramétré sont iPhone (avant les manifestations) pour que les messages ne soient pas conservés. Des poursuites pénales pourraient être lancées à son encontre s’il est prouvé que ces messages ont été « volontairement et intentionnellement » détruits. Dans la même veine, Rudy Giuliani, l’ancien maire de New-York devenu l’avocat de Donald Trump, tente de faire annuler la saisine par la justice d’informations privées provenant de son compte iCloud.

Beaucoup plus dramatique cette fois, un américain de 39 ans a été arrêté pour le kidnapping et le meurtre supposé d’une jeune femme. Les enquêteurs auraient été convaincu de la culpabilité du suspect après avoir trouvé des requêtes étranges sur le navigateur internet de son iPhone, comme « A quel jour est le ramassage commercial des ordures à Hollywood, en Floride « ou bien encore » l’eau de Javel et l’alcool produisent-ils du chloroforme ? ».