Le département de la Justice des États-Unis va tout particulièrement s’intéresser à Apple en 2024, au point de mettre en place une importante procédure antitrust visant le monopole d’Apple dans certains secteurs.

Une grosse procédure antitrust attend Apple

Le New York Times rapporte que le département de la Justice a entamé les dernières étapes d’une enquête sur Apple et pourrait déposer un dossier antitrust de grande envergure visant les stratégies de l’entreprise pour protéger la domination de l’iPhone dès le premier semestre de cette année.

Les enquêteurs ont notamment examiné la manière dont l’Apple Watch fonctionne mieux avec l’iPhone qu’avec d’autres marques, ainsi que la manière dont Apple exclut ses concurrents de son service iMessage. Ils ont également examiné de près Apple Pay, qui empêche d’autres sociétés financières d’offrir des services similaires.

Le procès d’Apple serait probablement encore plus étendu que les précédents défis lancés à l’entreprise, attaquant son puissant modèle commercial qui associe l’iPhone à des appareils comme l’Apple Watch et à des services comme Apple Pay pour attirer les consommateurs et les fidéliser à ses produits.

Pour sa part, Apple s’est déjà défendu d’attaques similaires dans d’autres régions (tout particulièrement dans l’Union européenne). Le fabricant estime ne pas avoir un monopole dans un quelconque marché.

Cela étant dit, l’enquête américaine va aussi porter sur un éventail plus large d’intérêts commerciaux d’Apple que ce qui avait été annoncé précédemment. Il s’agit notamment de la manière dont Apple a empêché les applications de cloud gaming sur iOS. Il y a également le cas des AirTags qui s’intègrent très bien avec l’iPhone mais pas avec les smartphones Android.

L’Apple Watch, qui est actuellement au centre d’un litige en matière de brevets aux États-Unis avec Masimo, est également au centre des préoccupations, car elle s’intègre mieux aux iPhone que les autres montres connectées.