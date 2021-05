La dalle Mini-LED de l’iPad Pro 12,9 pouces ne serait donc pas le nec plus ultra de l’affichage, et ne vaudrait pas ce que l’on peut obtenir avec une véritable dalle OLED. C’est en substance ce qui ressort de plusieurs retours d’utilisateurs qui constatent de désagréables effets de blooming (halo lumineux sur les éléments de l’image affichés sur fond noir). Apple laisse pourtant entendre sur sa page support que le Mini-LED atténue ce type d’effet… ce qui n’est pas vraiment le cas. Tous les propriétaires d’iPad Pro M1 ne semblent cependant pas noter ce type d’effet (ou alors y sont moins sensibles). Ces légers désagréments devraient ne pas perdurer sur la prochaine génération d’iPad. Les rumeurs tablent en effet sur un passage à l’OLED dès 2022.

Oh gosh, so this is why my #iPadPro #MiniLED tweets have gotten so much attention. Glad to see I’m not the only one who has noticed the blooming, but do want to point out that the cases where it’s really bad are very specific and narrow: https://t.co/jy3uRygakR

— Josh Teder (@JoshTeder) May 24, 2021