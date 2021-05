L’analyste Ross Young est persuadé que l’iPhone SE commercialisé en 2023 disposera d’un unique poinçon en façade sur son écran 6,1 pouces et d’un capteur d’empreintes situé sous l’écran, à l’instar de nombreux smartphones Android. Les petits gars d’Apple Lab ont tenté d’imaginer à quoi pourrait ressembler ce modèle, le coloris violet en prime. On note aussi un bloc photo un peu plus large ainsi qu’ une plus grande épaisseur de boitier, autant d’éléments qui là encore reprennent au vol les principales rumeurs. En revanche, on ne sait pas ce qu’il advient de Face ID dans cette configuration matérielle. La fonction de scan facial 3D sera t-elle finalement sacrifiée sur le SE ?