Tidal a sorti une application à destination de l’Apple Watch. Le service de streaming musical a bien travaillé, puisqu’il intègre des fonctionnalités importantes, dont l’écoute hors-ligne.

Comme l’explique Tidal, l’application sur Apple Watch permet de streamer de la musique et contrôler la lecture directement depuis la montre, indépendamment de l’iPhone. Ce système est tout particulièrement intéressant pour les personnes qui ont un modèle cellulaire. D’autre part, il est possible de télécharger les playlists en local et ainsi écouter sa musique sans connexion Internet. Spotify et Deezer ont récemment proposé la même chose.

Tidal propose plusieurs formules. Celle de base coûte 9,99€/mois et offre une qualité 320 Kbps. Il y a également une offre familiale à 14,99€/mois (jusqu’à six personnes), une offre HiFi à 19,99€/mois (qualité sonore haute fidélité sans perte 1 411 Kbps, Master Quality Audio jusqu’à 9 216 Kbps et audio immersif 360 Reality Audio, Dolby Atmos Music), ainsi qu’une offre HiFi familiale à 29,99€/mois (jusqu’à cinq personnes). Si vous êtes un étudiant, l’offre de base tombe à 4,99€/mois et l’offre HiFi à 9,99€/mois.

Nous n’avons pas d’informations sur la qualité audio pour l’écoute depuis l’Apple Watch. Dans le cas de Spotify, c’est seulement 96 Kbps. Autant dire que c’est plus que léger.

Tidal est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone, iPad, Apple TV et Apple Watch.