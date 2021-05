iOS 14.6 a corrigé des bugs de CarPlay, mais pas tous

Des conducteurs qui utilisent CarPlay avaient noté des problèmes avec iOS 14.5.1, mais la situation s’améliore avec iOS 14.6. La mise à jour, disponible depuis hier, corrige plusieurs bugs. Malheureusement tout n’est pas encore parfait.

La précédente mise à jour pouvait provoquer des crashs au moment de la lecture de musiques. Voici un témoignage d’un utilisateur :

L’application Musique a cessé de fonctionner sur CarPlay. Lorsque je clique dessus, elle s’ouvre puis se ferme immédiatement et je reviens sur l’écran d’accueil. Aucune idée de ce qui a changé. Je me suis assuré que tout était à jour sur mon iPhone, j’ai redémarré le téléphone et j’ai allumé et éteins l’autoradio. Rien n’y fait.