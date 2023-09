Des utilisateurs avec un iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max se plaignent que CarPlay ne fonctionne pas avec leur nouveau téléphone, alors que tout allait bien avec les précédents téléphones d’Apple. Il est possible que le problème vienne de l’USB-C qui est une nouveauté sur les iPhone 15.

Les témoignages existent sur les forums de MacRumors et sur Reddit. Plusieurs utilisateurs notent que le fait de connecter l’iPhone 15 à leur voiture via un câble ne leur permet pas d’avoir CarPlay. Le téléphone se charge, mais il ne propose pas pour autant CarPlay. Voici l’un des témoignages :

J’ai pris ma voiture ce matin et j’ai branché mon téléphone avec un câble USB-A vers USB-C afin d’utiliser CarPlay, et j’ai constaté que le téléphone ne se connectait pas. Il se charge, mais pas de CarPlay. Dans mes réglages de CarPlay sur mon téléphone, il y a le nom de ma voiture comme si elle était connectée, mais rien ne s’affiche sur l’écran.

Il faut savoir que la plupart des voitures avec CarPlay ont un port USB-A et non USB-C. Il n’est donc pas possible d’utiliser le câble USB-C vers USB-C fourni dans la boîte de l’iPhone 15 (sauf si on connecte un adaptateur). La solution la plus simple est d’acheter un câble USB-C vers USB-A, mais plusieurs utilisateurs rencontrent des problèmes comme nous pouvons le voir.

Pour notre part, nous pouvons confirmer que CarPlay fonctionne bien avec un iPhone 15 Pro et ce câble USB-C vers USB-A d’Ugreen. D’autres utilisateurs signalent ne pas avoir de problèmes avec les câbles d’Anker et de Belkin.

Apple serait au courant du problème rencontré par certains propriétaires d’un iPhone 15 et travaillerait en ce moment sur un correctif. On peut donc s’attendre à ce qu’une mise à jour d’iOS 17 améliore la situation.