Un nouveau problème concerne les iPhone 15, avec cette fois le haut-parleur qui grésille pour certains utilisateurs. À l’instar de la surchauffe sur les iPhone 15 Pro, cela ne concerne pas tout le monde.

Les témoignages existent du côté de Reddit. Un utilisateur, par exemple, indique :

Mon iPhone 15 Pro Max est arrivé le jour de sortie, et dès la sortie de la boîte, les appels à plein volume font vibrer le haut-parleur et donnent l’impression qu’il y a du liquide à l’intérieur, et c’est la même chose pour la musique à plus de 80%.