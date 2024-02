Plusieurs utilisateurs avec un iPhone 15 se plaignent de problèmes avec le Bluetooth, et ce depuis la sortie l’année dernière. C’est toujours d’actualité, malgré les mises à jour d’iOS 17. La dernière en date est iOS 17.3.1.

Un bug avec les iPhone 15 et le Bluetooth

Les problèmes de Bluetooth avec l’iPhone 15 sont notamment référencés sur les forums d’Apple, avec un fil de discussion qui compte plus de 42 pages remplies de commentaires d’utilisateurs. Ils évoquent des soucis quand il s’agit de connecter l’iPhone à des écouteurs/casques sans fil, au système audio d’une voiture et d’autres supports.

« J’ai des problèmes avec le Bluetooth qui perd la connexion dans ma voiture et les AirPods Pro depuis que je suis passé sur l’iPhone 15 Pro Max », écrit un utilisateur. « Je suis passé de l’iPhone 15 Plus à l’iPhone 15 Pro Max. J’ai des connexions Bluetooth épouvantables. Le Bluetooth de la voiture fonctionne bien. Mais sur mes AirPods Max et mes Beats Studio Buds, ma musique se coupe et se reconnecte et les appels se coupent au bout de 5 à 10 minutes. J’ai fait toutes les réinitialisations », mais rien n’y fait indique une autre personne.

Problème logiciel ou matériel ? Certains utilisateurs expliquent que la seule solution pour retrouver un usage normal a été de faire un échange d’iPhone 15 avec Apple pour repartir sur un modèle différent.

Comme souvent, Apple reste très vague sur le sujet. Des clients ont été informés que le problème sera corrigé avec une mise à jour d’iOS 17, mais la mise à jour en question n’est toujours pas là, cinq mois après la commercialisation.