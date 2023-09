Apple n’a pas mis en place des restrictions pour le port USB-C des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Cela change des iPhone précédents équipés du port Lightning avec le fameux programme MFi (Made for iPhone).

Le programme MFi certifiait qu’un accessoire (comme un câble) était conforme aux exigences d’Apple. Tous les fabricants d’accessoires n’avaient pas la certification qu’Apple facturait à chaque fois.

Nous avons ensuite eu le droit aux rumeurs des iPhone 15, avec l’une d’entre elles qui assurait qu’Apple avait trouvé un moyen pour mettre en place sa certification MFi avec les accessoires USB-C de l’iPhone 15. Mais Ars Technica révèle que ce n’est pas le cas, Apple propose ici un port USB-C standard. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un accessoire certifié par Apple, sachant qu’il n’en existe pas pour tout ce qui touche l’USB-C.

Il est toutefois bon de noter que l’usage du port USB-C n’est pas identique entre les iPhone 15/15 Plus et iPhone 15 Pro/Pro Max. Les iPhone 15/15 Plus ont une vitesse de transfert de 480 Mb/s. Cela s’explique par le support de l’USB 2. C’est aussi rapide que le port Lightning. Il faut se tourner vers les iPhone 15 Pro et Pro Max pour avoir l’USB 3 et donc une vitesse de 10 Gb/s. Mais attention, il faut un câble vendu séparément pour profiter d’un tel débit. Celui fourni dans la boîte se contente de proposer 480 Mb/s.

Les précommandes des iPhone 15 ont été lancées aujourd’hui. Les premières livraisons auront lieu le 22 septembre.