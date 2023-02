Ceux qui s’attendaient à pouvoir charger l’iPhone 15 à pleine vitesse avec n’importe quel câble USB-C vont être déçus. En effet, Apple arriverait à mettre en place son programme Made for iPhone (MFi), même avec l’USB-C, alors qu’il était jusqu’à présent limité au port Lightning.

Depuis leur introduction en 2012, les ports et connecteurs Lightning certifiés MFi contiennent un petit circuit intégré d’Apple qui confirme l’authenticité des pièces impliquées dans la connexion. Les câbles de charge tiers non certifiés MFi ne comportent pas cette puce, ce qui entraîne souvent des avertissements « Cet accessoire n’est pas pris en charge » sur les appareils Apple, comme l’iPhone et l’iPad.

Le port Lightning est un port propriétaire d’Apple. Dans le cas de l’USB-C, tout le monde peut utiliser et Apple va y passer avec les iPhone 15. Aujourd’hui, le leaker ShrimpApplePro annonce que l’USB-C avec MFi va bien avoir lieu et que Foxconn a déjà commencé la production des accessoires comme les écouteurs EarPods et les câbles avec la fameuse puce. Le leaker ajoute que la charge et le transfert seront limités au niveau de la vitesse si une personne décide d’utiliser un câble non-MFi.

Auparavant, l’analyste Ming-Chi Kuo a annoncé que les iPhone 15 et 15 Plus garderaient la vitesse actuelle, à savoir celle de l’USB 2.0. Seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max auraient le droit aux meilleurs débits. Voilà qu’il faudra aussi prendre en compte les câbles.