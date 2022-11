Les différents iPhone 15 auront un port USB-C, mais seuls les modèles Pro profiteraient de vitesses de transfert filaires plus élevées selon Ming-Chi Kuo. L’analyste confirme ainsi que l’abandon du port Lightning ne signifiera pas pour autant que tout le monde sera logé à la même enseigne pour le transfert.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus passeraient à l’USB-C, mais resteraient avec les vitesses de l’USB 2.0. Cela signifie que le maximum sera 480 Mo/s. Il n’y aurait donc pas de différence avec les iPhone actuels, à la différence que ce serait un port USB-C au lieu d’un port Lightning.

Pour ce qui est des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, Apple proposerait un port USB-C avec au moins de l’USB 3.2 ou du Thunderbolt 3. Pour le débit, ce serait jusqu’à 20 Gb/s avec l’USB 3.2 ou jusqu’à 40 Gb/s avec le Thunderbolt 3. Autant dire qu’il y aurait une différence plus que notable que les iPhone Pro et non-Pro. Cette vitesse va surtout être intéressante pour les personnes qui doivent transférer de gros fichiers entre leur ordinateur et leur iPhone, comme des vidéos 4K qui durent plusieurs minutes.

L’abandon du port Lightning pour mettre un port USB-C à la place s’explique par une directive européenne qui va obliger tous les constructeurs à proposer une seule connectique. Les smartphones Android ont déjà adopté l’USB-C, ce ne sera donc pas un problème pour eux.