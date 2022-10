L’iPad 10, disponible depuis peu à l’achat, embarque pour la première fois un port USB-C, qui vient remplacer le port Lightning. Malheureusement, le débit est inférieur en comparaison avec les autres iPad qui ont également un port USB-C.

The Verge et Max Tech ont fait des tests et notent que la vitesse de transfert avec le port USB-C de l’iPad 10 est de 480 Mb/s… soit autant que la vitesse de la tablette précédente avec le port Lightning. On se trouve ainsi avec les débits de l’USB 2.0. En comparaison, les autres iPad avec un port USB-C vont beaucoup plus vite. Par exemple, l’iPad Pro avec la puce M1 atteint les 40 Gb/s grâce au Thunderbolt 3. Pour l’iPad Air 5, le transfert est de 10 Gb/s. Et pour l’iPad Air 4 et l’iPad mini 6, on retrouve 5 Gb/s.

Techniquement, l’iPad d’entrée de gamme vise un public qui devrait se contenter de la charge avec le port USB-C. Le débit de 480 Mb/s n’est donc pas réellement un problème pour eux. Ce sera surtout un souci pour les utilisateurs qui veulent transférer des données de leur tablette vers un ordinateur (ou l’inverse) pour notamment rapatrier des photos et vidéos.

Vient alors la question pour l’iPhone 15 : quel débit aura-t-on ? Apple a déjà confirmé que les iPhone vont passer à l’USB-C suite au nouveau règlement dans l’Union européenne. Si l’on en croit les rumeurs, ce sera une réalité dès l’année prochaine. Doit-on s’attendre à ce que les iPhone 15 et 15 Plus se limitent à 480 Mb/s, et les iPhone 15 Pro et Pro Max grimpent au moins 5 Gb/s ? C’est une possibilité.