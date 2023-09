Tous les iPhone 15 ont un port USB-C, mais les iPhone 15 et 15 Plus ont des vitesses de transfert qui sont au même niveau que le port Lightning. En effet, Apple reste à l’USB 2.0 avec ses téléphones non-Pro.

Ainsi, les iPhone 15 et 15 Plus ont une vitesse de transfert de 480 Mb/s, comme c’était le cas avec les précédents téléphones équipés d’un port Lightning. Ce choix d’uniquement supporter l’USB 2.0 est tout sauf une bonne nouvelle quand on sait que la norme a vu le jour en… 2000. C’était déjà un choix discutable avec le port Lightning, ça l’est encore plus maintenant qu’on est à l’USB-C.

Il faut se tourner vers les iPhone 15 Pro et Pro Max pour avoir le droit au support de l’USB 3.0 et donc des débits de transfert de 10 Gb/s. Cela étant dit, le support de l’USB 3.0 en 2023 est décevant, tout particulièrement pour les modèles Pro. Il aurait été sympathique d’avoir l’USB 4.0 ou le Thunderbolt pour atteindre 40 Gb/s, surtout que les iPad Pro supportent justement le Thunderbolt.

Il est bon d’ajouter que les transferts à 10 Gb/s ne seront pas possibles avec le câble USB-C fourni par Apple dans la boîte des iPhone 15. En effet, il est nécessaire d’acheter un câble compatible. Un choix possible est le câble Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro d’Apple vendu 79€. C’est intéressant si vous rapatriez sur votre ordinateur beaucoup de photos ou de vidéos qui sont lourdes.