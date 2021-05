Comme prévu, Apple propose aujourd’hui à la vente ses bracelets Pride Edition de 2021 pour l’Apple Watch au sein de ses Apple Store physique. Il existe un modèle tressé et un modèle sport Nike.

Voici comment Apple décrit le bracelet Pride Edition tressé pour l’Apple Watch :

Grâce à son tissage unique extensible aux couleurs du drapeau Pride, le bracelet Boucle unique tressée Pride Edition est ultra-confortable et particulièrement facile à enfiler ou à retirer. 16 000 filaments de polyester recyclé sont entrecroisés autour de fils de silicone ultra-fins à l’aide d’un métier à tresser haute précision, puis découpés au laser à la longueur souhaitée, pour un confort incomparable. Le bracelet offre une sensation de douceur et de texture au toucher et il résiste à l’eau comme à la transpiration.

Il est disponible dès maintenant sur l’Apple Store en ligne au prix de 99 euros. On le retrouve aussi dans les Apple Store physiques depuis aujourd’hui.

Il y a ensuite le bracelet sport Nike. Voici Apple le présente :

Légère, respirante et douce au toucher, la Boucle Sport Nike Pride Edition est en nylon tissé et intègre des fils réfléchissants inspirés du drapeau arc-en-ciel et conçus pour scintiller sous l’effet de la lumière. Son système de rabat à scratch s’ajuste facilement, et le grand nombre de petites boucles côté peau forment une surface douce laissant s’échapper l’humidité. Sur le rabat, les scratchs sont solidement fixés afin d’assurer une résistance à toute épreuve.