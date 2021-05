Apple a discrètement améliorer le système de raccourcis avec la mise à jour iOS 14.6, disponible depuis cette semaine. Des utilisateurs assurent que le lancement et l’exécution des raccourcis avec plusieurs actions est désormais plus rapide.

Un utilisateur cite l’exemple d’un de ses raccourcis qui s’exécute en 13 secondes sur iOS 14.6, contre 30 secondes sur iOS 14.5. Le raccourci comprend pas moins de 700 actions différentes pour collecter les données d’un site. D’autres utilisateurs notent également un progrès, mais cela varie. Pour certains, c’est quelques secondes tout au mieux. C’est toujours cela de pris, cela dit.

Voici un autre exemple de la vitesse des raccourcis sur iOS 14.6 :

Doing a few tests and it feels *way* snappier. Third-party actions too.

Generating a menu in this example feels instant.

Excited for WWDC! pic.twitter.com/CuwUXXUwXp

— Toolbox Pro (@ToolboxProApp) May 25, 2021