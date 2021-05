Il est possible de laisser un avis pour les applications iOS, mais l’une d’entre elles force les utilisateurs à laisser 5 étoiles pour fonctionner. C’est ce qu’a découvert le développeur Kosta Eleftheriou.

L’application a pour nom UPNP Xtreme. Elle affiche assez rapidement un pop-up demandant de laisser une note, qui apparaîtra sur l’App Store. Kosta Eleftheriou a d’abord essayé d’appuyer sur le bouton « Pas maintenant », mais celui-ci ne fonctionne pas. Il a ensuite essayé une étoile, mais là encore ça ne fonctionne pas. Il en va de même pour deux ou trois étoiles. L’application accepte uniquement quatre ou cinq étoiles. Sans cela, elle ne fonctionne pas.

The review: “This app forced me to give it a good rating before I could use it.”

You: “Pfff, no one’s FORCING you!”

The app: 🤯 pic.twitter.com/R6ytFAguhU

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) May 25, 2021