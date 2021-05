Apple s'intéresse aux cryptomonnaies et cherche un responsable

Apple a posté une nouvelle offre d’emploi dans laquelle la société recherche un responsable pour les cryptomonnaies. Cela va même plus loin parce qu’Apple parle de « paiements alternatifs ».

Voici l’offre d’emploi d’Apple en rapport avec le poste de manager pour les cryptomonnaies et les paiements alternatifs :

L’équipe d’Apple Wallets, des paiements et du commerce (WPC) est à la recherche d’un responsable du développement commercial expérimenté pour diriger les partenariats en matière de paiements alternatifs. Nous sommes à la recherche d’un professionnel confirmé dans le domaine des solutions de paiement alternatives et émergentes au niveau mondial. Nous avons besoin de votre aide pour former un cadre de partenariat et des modèles commerciaux, définir des paradigmes de mise en œuvre, identifier les acteurs clés et gérer les relations avec les partenaires stratégiques de paiements alternatifs. Le candidat sera responsable du développement commercial de bout en bout, y compris la sélection des partenaires, la négociation et la conclusion d’accords commerciaux et le lancement de nouveaux programmes.

Les exigences d’Apple sont notables : plus de 10 ans d’expériences professionnelles, dont plus de six ans dans le développement d’un marché dans plusieurs entreprises du secteur des services financiers. Le candidat doit également avoir d’excellentes connaissances dans le milieu des cryptomonnaies et des autres formes de paiements.

Doit-on comprendre qu’Apple Pay va proposer un jour ou l’autre sa propre cryptomonnaie ? Bien évidemment Apple ne dit pas pour l’instant. Mais disons que c’est une possibilité, surtout que Jennifer Bailey (responsable d’Apple Pay) a déclaré en 2019 qu’Apple trouvait les cryptomonnaies « intéressantes » et « nous pensons qu’il a un potentiel intéressant à long terme ».