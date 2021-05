La pêche à l’aimant réserve toujours de sacrés surprises. Un gros aimant au bout d’une ligne bien solide, et hop : les amateurs de chasse au trésor remontent des lacs, canaux et étangs les objets les plus insolites. Récemment, un jeune homme a utilisé la même méthode de « pêche »… pour remonter à la surface un iPhone 12 tombé dans le canal de Berlin. Après l’échec de méthodes plus « conventionnelles », l’iPhone 12 a finalement été retiré de l’eau grâce à un aimant solidement scotché… à la zone MagSafe de l’appareil ! Apple n’avait sans doute pas prévu ce type d’usage pour le MagSafe, mais après tout…

We built a magnetic fishing rod and catched it!!!!! MagSafe ftw pic.twitter.com/M4g4RTLZxF — Frederik Riedel 🐻‍❄️ (@frederikRiedel) May 30, 2021