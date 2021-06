Canalys vient de publier les chiffres de ventes d’ordinateurs du Q1 2021 pour l’Europe de l’ouest. Dans un contexte de forte croissance du secteur, Apple ressort tout de même comme le grand gagnant de la période. Ainsi, Canalys estime que les ventes de Mac en Europe ont progressé de 127% sur un an, ce qui représente 1,55 millions de machines écoulées. Dans le détail, le Mac passe de 6% de Pdm sur le Q1 2020… à 10% de Pdm sur le Q1 2021. On note au passage qu’Apple se rapproche de Dell, ce qui semblait encore inimaginable il y a peu. Le fabricant texan vendait pratiquement 3 PCs pour un Mac l’an dernier. L’écart n’est plus que de 4 points de Pdm en ce début d’année.



10% de Pdm pour le Mac en Europe, voilà qui n’était plus arrivé depuis… très longtemps. La bascule vers le M1 (et bientôt le M1x) pourra peut-être emmener Apple vers d’autres sommets.