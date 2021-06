WhatsApp tease son app iPad et un compte sur plusieurs appareils

WhatsApp se développe un peu plus avec une application iPad et la possibilité d’utiliser un même compte sur plusieurs appareils à la fois. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook (qui contrôle l’application de messagerie) et Will Cathcart, le patron de WhatsApp, l’ont annoncé à WABetaInfo.

Un compte pour plusieurs appareils

Le premier élément discuté est la possibilité d’utiliser un même compte WhatsApp sur plusieurs appareils. Mark Zuckerberg explique que cette tâche n’est pas simple parce qu’il faut synchroniser les conversations entre chaque appareil, tout en conservant le chiffrement de bout en bout. Le PDG de Facebook reconnaît que les équipes ont rencontré « un grand défi technique », mais elles ont réussi à trouver une « solution élégante » qui « sera la meilleure solution qui soit ». Ce support va bientôt voir le jour en bêta, avant d’être disponible pour tout le monde.

Teasing pour une application WhatsApp sur iPad

Vient après le cas de la disponibilité d’une application WhatsApp sur iPad (qui a déjà fait parler d’elle). En l’état, elle est disponible que sur iPhone (pour ce qui est d’iOS). Les utilisateurs avec la tablette sont donc mis de côté. Mais cette histoire de comptes sur plusieurs appareils devrait permettre à la messagerie de débloquer la situation. Will Cathcart explique que la messagerie « adorerait prendre en charge » l’iPad et le compte sur plusieurs appareils « nous permettra de créer des choses comme cela », dit-il, sans plus de précision.

D’autres nouveautés à venir

Parmi les autres fonctionnalités confirmées, il y a un « mode disparition », qui activera la disparition des messages pour tous les fils de discussion, rendant les comptes WhatsApp des utilisateurs éphémères selon Mark Zuckerberg. De plus, le dirigeant a confirmé que WhatsApp déploiera bientôt le mode « voir une fois » pour les photos et les vidéos, où les utilisateurs ne pourront voir le contenu reçu qu’une seule fois. Ce système existe déjà sur des applications comme Snapchat.