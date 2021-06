Ceux qui n’ont pas la mémoire trop courte se rappellent sans doute à quel point Steve Jobs détestait la notion de Mac hybride, à la fois tablette et ordinateur personnel. Un document exhumé du procès entre Apple et Epic Games montre que le regretté co-fondateur d’Apple n’a pas toujours eu un avis aussi arrêté sur la question. Dès 2007, lors d’échanges de mails en interne, Steve Jobs évoque une tablette qui intègrerait la famille des Mac !

Jobs émet aussi l’idée d’un MacBook Air 15 pouces qui pourrait être commercialisé durant le premier semestre 2008. Finalement, sur la scène de la WWDC 2008, l’homme au col roulé noir sortira d’une pochette kraft un MacBook Air 13 pouces. Un modèle 11 pouces sera commercialisé entre 2010 et 2016, mais il ne sera plus jamais question d’un 15 pouces. Ultime révélation, Steve Jobs mentionne un appareil « Super nano » qui ne serait autre qu’un nouveau modèle d’iPod encore plus minuscule que l’iPod nano.