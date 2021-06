Valorant, le FPS compétitif de Riot Games (les développeurs de League of Legends), débarquera bien sur mobile (iOS et Android). Le célèbre studio vient de confirmer la bonne nouvelle, mais l’on se demande quand même comment ce titre multijoueurs en 5vs5, concurrent direct de l’Overwatch de Blizzard, pourra être adapté sans trop de casse sur mobile. Après tout, le smartphone n’est généralement pas très à l’aise avec les FPS, mais il est vrai que la compatibilité avec des manettes externes change un peu la donne… L’adaptation mobile s’intitulera… Valorant: Mobile (quelle imagination !). Riot Games ne donne aucune autre indication, ni sur des modes de jeu spécifiques ni sur une possible date ou période de sortie.



L’annonce de Valorant: Mobile n’est qu’une demi-surprise : Riot Games édite déjà plusieurs jeux sur mobile, tous d’ailleurs de très bonne facture, à l’instar de League Of Legends : Wild Rift, du jeu de cartes Legends of Runeterra, et de Teamfight Tactics.