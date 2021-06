Apple a fait une erreur en mettant à jour le fichier manifest de l’App Store un peu trop tôt et en dévoilant une application Mind, ainsi que les applications Contacts et Astuces au niveau de l’App Watch. On peut naturellement imaginer que les annonces officielles se feront demain lors de la keynote de la WWDC.

En fouillant dans le nouveau fichier manifest de l’App Store, le développeur Khaos Tian a trouvé plusieurs références à des éléments qui n’existent pas aujourd’hui. Le premier est une application qui a pour identifiant com.apple.Mind. Il est fort possible qu’elle fasse partie d’iOS 15, mais il est pour l’instant difficile de savoir à quoi elle correspond. « Mind » signifie littéralement « Esprit ». On peut donc se demander si cette nouvelle application pour iOS aura un rapport avec la santé mentale.

Les deux autres applications sont Contacts et Astuces. Elles existent déjà sur iPhone et iPad, mais pas sur Apple Watch. Le manifest de l’App Store indique justement un identifiant com.apple.NanoTips (pour Astuces) et un autre identifiant com.Apple.NanoContacts (pour Contacts). Apple utilise généralement « Nano » pour les applications à destination de sa montre connectée. On peut donc s’attendre à l’arrivée des deux applications avec watchOS 8.

Looks like someone deployed the new profile for App Store too early? Want to guess what “https://t.co/nhhpJFmZbJ.Mind” is on watchOS? pic.twitter.com/BarzoJtovq — Khaos Tian (@KhaosT) June 5, 2021

Le manifest comprend également com.apple.findmy.finditems. Cet identifiant pourrait suggérer qu’Apple va séparer la recherche d’objets pour la mettre dans une application dédiée. Actuellement, la recherche est disponible au sein de l’application Localiser.