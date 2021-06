La WWDC 2021 débute aujourd’hui et les dirigeants d’Apple ont décidé de changer leurs photos pour y mettre des Memojis à la place. Doit-on comprendre qu’il y aura des nouveautés à ce sujet lors de la keynote à 19 heures, qui traitera en partie d’iOS 15 ?

Tout le monde y passe, que ce soit Tim Cook, Eddy Cue, Craig Federighi, Deidre O’Brien, Jeff Williams ou encore Lisa Jackson. On soulignera au passage que les Memojis d’Eddy Cue et de Jeff Williams sont extrêmement proches, on pourrait presque croire qu’il s’agit de la même personne ou de jumeaux. Pourtant, le responsable des services chez Apple et le bras droit de Tim Cook sont loin d’être jumeaux si on les compare.

Pour rappel, Apple avait déjà changé la page de ses dirigeants en 2018 pour là encore les remplacer par des Memojis. C’était à l’occasion de la Journée mondiale des Emojis. Il faut dire les Memojis avaient vu le jour avec l’iPhone X à la fin 2017 et c’était un moyen pour Apple de mettre en avant son nouveau système.

La keynote de la WWDC 2021 débutera à 19 heures (heure française). Elle sera à suivre en direct depuis notre page dédiée à cette adresse ou depuis notre application iAddict (Lien App Store) via la rubrique Keynote.