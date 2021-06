La WWDC 2021 d’Apple se déroule du 7 au 11 juin avec la keynote demain commencer la semaine. Il y aura plusieurs annonces lors de cette conférence, dont iOS 15. C’est l’occasion de faire un résumé de ce qu’Apple devrait présenter.

iOS 15 et iPadOS 15

L’élément le plus attendu du grand public est iOS 15 sur iPhone et iPadOS 15 sur iPad. Il y a quelques rumeurs au sujet des mises à jour, mais c’est assez léger en comparaison avec les années passées. Doit-on comprendre qu’Apple a réussi à éviter les fuites ? Ou à l’inverse, est-ce que cela signifie qu’on va retrouver des mises à jour relativement mineures ?

Du côté des rumeurs, on entend parler de changements pour les notifications avec la possibilité de définir un mode (travail, en train de conduire, de dormir, etc) pour ajuster l’affichage et éviter d’être dérangé selon la situation. Apple prépare également des changements au niveau d’iMessage et la messagerie devrait évoluer pour notamment concurrencer WhatsApp. En outre, il y aurait du mieux pour la vie privée pour indiquer quelles données collectent les applications.

D’autre part, l’interface devrait un peu évoluer, mais il ne faut pas s’attendre à un changement radical. Aussi, Apple proposerait un système de suivi alimentaire avec son application Santé et du nouveau pour l’accessibilité. Pour ce qui est de l’iPad, il y aurait un meilleur multitâche pour faciliter l’utilisation de plusieurs applications en même temps et la possibilité de placer les widgets où l’on souhaite sur l’écran d’accueil.

macOS 12

Les utilisateurs avec un Mac auront le droit à macOS 12, qui succédera à macOS 11 Big Sur. Pour le coup, aucune fonctionnalité n’a fuité. Mais on peut se douter que certaines qui seront sur iOS 15 (comme les nouveautés d’iMessage) arriveront sur macOS 12.

watchOS 8

Le nouveau système d’exploitation de l’Apple Watch sera watchOS 8. Une fuite suggère que la montre aura les applications Contacts et Astuces. Mais pour le reste, il n’y a pas de détail.

tvOS 15

L’Apple TV va accueillir tvOS 15. Aucune information n’a fuité à son sujet.

homeOS

Il y a quelques jours, Apple a posté une offre d’emploi et a fait référence à un certain système d’exploitation ayant pour nom homeOS. Le nom, effacé depuis, suggère que c’est en rapport avec la domotique. Mais il n’y a rien de concret pour l’instant.

MacBook Pro

Si l’on en croit une rumeur, Apple présentera demain ses MacBook Pro 14 et 16 pouces, ou du moins l’un des deux. Ces ordinateurs portables sont annoncés, toujours selon les rumeurs, pour avoir une puce M1X avec 10 cœurs pour le CPU, 16 ou 32 cœurs pour le GPU et jusqu’à 64 Go de RAM. En outre, les machines auraient un nouveau design et le retour de plusieurs ports (HDMI, lecteur de cartes SD et MagSafe).

Comment suivre la keynote de la WWDC 2021 ?

La keynote d’Apple débute demain à 19 heures (heure française). Elle sera à suivre en direct depuis notre page dédiée à cette adresse ou depuis notre application iAddict (Lien App Store) via la rubrique Keynote.