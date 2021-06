De plus en plus d’indices suggèrent qu’Apple va lever le voile sur les nouveaux MacBook Pro lors de la keynote de la WWDC. Le leaker Jon Prosser l’a déjà évoqué, tout comme l’analyste Daniel Ives. Aujourd’hui, c’est Katy Huberty, une analyste Morgan Stanley, qui évoque la présentation pour la semaine prochaine.

Selon ses dires, Apple présentera au moins un nouveau MacBook Pro avec une puce Apple Silicon lors de la WWDC. Elle estime que c’est « probable » après une enquête auprès des fournisseurs. « Au cours des 12 derniers mois, Apple a lancé non seulement de nouveaux Mac (MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini) avec la puce M1, mais aussi un iPad Pro haut de gamme de 12,9 pouces avec la puce M1 », écrit l’analyste. « Nous nous attendons à ce que cette dynamique se poursuive lors de la WWDC 2021, et sur la base de nos vérifications, nous pensons qu’il est probable qu’Apple lance un nouveau MacBook doté d’une puce maison », ajoute-t-elle.

La présentation d’au moins un nouveau MacBook Pro à la keynote de la WWDC ne signifie pas pour autant que la commercialisation aura lieu dans la foulée. En réalité, Katy Huberty s’attend à ce qu’Apple vende son ordinateur portable à compter du second semestre de 2021. Cela rejoint une information de Bloomberg qui évoquait une arrivée pour cet été.

Ce créneau de sortie décalée a déjà eu lieu avec les récentes annonces d’Apple. Le groupe a présenté les iMac M1, iPad Pro M1 et Apple TV 4K le 20 avril, mais il a fallu attendre le 21 mai pour mettre la main dessus.