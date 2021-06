Décidément, tout porte à croire qu’Apple va bel et bien présenter ses nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces à la keynote de la WWDC 2021. Le leaker Jon Prosser l’avait déjà annoncé et l’analyste Daniel Ives va dans la même direction aujourd’hui.

L’analyste du cabinet Wedbush rapporte qu’Apple prévoit des surprises pour la keynote d’ouverture de la WWDC le 7 juin, dont la présentation de nouveaux MacBook Pro. Il évoque aussi la présentation d’iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15. Mais pour le coup, tout le monde le sait. Apple annonce toujours ses grosses mises à jour logicielles au mois de juin lors de la conférence pour les développeurs.

Daniel Ives et d’autres analystes ont parfois des informations qui viennent directement des chaînes de production des fournisseurs d’Apple. Il y a visiblement du mouvement en ce moment. À voir si la commercialisation se fera dans la foulée ou s’il faudra attendre quelques semaines. Récemment, Bloomberg annonçait que les nouveaux ordinateurs portables d’Apple étaient prévus pour l’été, sans plus de précision. Techniquement, l’été débute le 21 juin.

Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont attendus pour avoir un nouveau design, une puce M1X (ou M2 ?) avec plus de puissance que la M1, le retour du port HDMI, du lecteur de cartes SD, du MagSafe et le retrait de la Touch Bar.