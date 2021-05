Apple proposerait un système de suivi alimentaire au sein de sa mise à jour iOS 15 pour iPhone et iPad. C’est la première fois qu’on entend parler d’un tel système. Ce serait directement intégré dans l’application Santé.

Il n’y a pour l’instant pas plus d’information concernant ce supposé suivi alimentaire au sein de l’application Santé dans iOS 15, dévoilé par Conor Jewiss et iMore. Mais on peut imaginer qu’Apple proposera une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’entrer chaque repas et avoir un suivi des calories et d’autres éléments. Apple viendrait ainsi concurrencer MyFitnessPal et d’autres applications du même genre.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint: ◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen — Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021

Outre le suivi alimentaire, d’autres nouveautés d’iOS 15 dévoilées ce soir seraient des ajustements pour le mode sombre et l’application Messages, ainsi que du nouveau pour les réglages des notifications et l’affichage sur l’écran d’accueil. Quant à l’interface, il faut s’attendre à quelques changements. Apple a récemment teasé l’interface avec une image présentant des nouveautés pour la partie Accessibilité.

Le mois dernier, Bloomberg avait déjà évoqué un nouveau menu pour les notifications. Il devrait permettre aux utilisateurs de définir différentes préférences (par exemple si l’iPhone émet un son ou non) lorsqu’ils conduisent, travaillent, dorment, etc. Il y aurait également du changement pour l’écran d’accueil d’iPadOS 15 et plus encore. Toutes les nouveautés déjà connues sont à retrouver sur cet article.

Apple présentera officiellement iOS 15 le 7 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Les fuites ont été assez légères cette année. Doit-on comprendre qu’Apple a réussi à les contenir ? Ou bien doit-on comprendre qu’iOS 15 ne sera pas une importante évolution ?