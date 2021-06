L’AirTag d’Apple devrait prochainement avoir de la concurrence. OnePlus a récemment déposé la marque OnePlusTag et le nom suggère fortement que ce sera une balise, comme le produit d’Apple.

Bien sûr, il ne s’agit que d’un dépôt de marque pour l’instant (qui a eu lieu avec l’organisme dédié en Chine). OnePlus peut très bien réserver le nom OnePlusTag et ne rien faire avec. Mais la marque a pour réputation de souvent sortir des produits avec les noms déposés quelques mois plus tard. Ce n’est pas le cas de tous les constructeurs qui enregistrent des marques plus par sécurité et détiennent ainsi les droits, sans forcément les utiliser.

OnePlus est déjà en concurrence avec Apple au niveau des smartphones et depuis peu des montres connectées. Le lancement d’une balise connectée pourrait donc être la suite. Après tout, Apple n’est pas seul sur ce marché. Samsung, par exemple, propose déjà un équivalent. Il y a également Tile, mais le groupe n’est pas un constructeur de smartphone.

Le gros point fort des AirTags est qu’ils s’appuient sur le réseau Localiser d’Apple pour déterminer la localisation exacte. Cela inclut les différents iPhone, iPad et Mac dans le monde qui font office de relais. OnePlus n’a pas autant de produits qu’Apple en circulation. À voir comment la marque compte rivaliser.