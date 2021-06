La keynote de la WWDC 2021 étant maintenant terminée, Apple propose la première bêta (build 19R5268r) de tvOS 15 pour l’Apple TV. Cette version est d’abord disponible pour les développeurs inscrits au programme d’Apple. La bêta publique arrivera cet été et la version finale à l’automne.

tvOS 15 est compatible avec l’Apple TV HD, à savoir le modèle qui a vu le jour en 2015. La mise à jour peut également s’installer sur l’Apple TV 4K de première génération (celle de 2017) et l’Apple TV 4K de 2e génération (celle de 2021, disponible à l’achat depuis quelques jours).

Comment installer la bêta de tvOS 15

Avant d’installer la bêta 1 de tvOS 15, connectez-vous sur le site Dev Center d’Apple avec votre compte développeur et téléchargez le profil des bêtas. Connectez ensuite votre Apple TV à votre Mac et ouvrez Xcode sur celui-ci. Dans Xcode, sélectionnez Window > Devices and Simulators. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Devices. Sur l’Apple TV, ouvrez Réglages, puis choisissez Télécommandes et appareils > App Remote et appareils. L’Apple TV recherche d’éventuels appareils avec lesquels se jumeler. De retour dans Xcode, sélectionnez votre Apple TV dans la colonne de gauche intitulée Discovered. L’état de la demande de connexion à l’Apple TV apparaît dans la section des détails. Saisissez le code de validation affiché sur l’Apple TV, puis cliquez sur Connect. Xcode est jumelé à l’Apple TV et une icône de réseau s’affiche à côté de votre Apple TV dans la colonne de gauche.

À ce moment, vérifiez que la dernière version d’Apple Configurator est installée sur votre Mac. Ouvrez Apple Configurator puis cliquez sur Préparer et suivez les instructions à l’écran. Vous pouvez aussi sélectionner un profil depuis le Finder, puis le faire glisser sur l’icône de votre Apple TV.