C’est une surprise : Apple a annoncé pendant la keynote de la WWDC 2021 l’arrivée de FaceTime sur les smartphones Android et PC sous Windows. C’est la première fois que des appareils non-Apple vont en profiter.

Malgré tout, FaceTime sur Android et les PC sous Windows n’offre pas une expérience complète. En effet, il est seulement possible de participer à un appel existant. Un utilisateur avec un iPhone, iPad ou Mac pourra créer un lien sous la forme facetime.apple.com et le partager avec des proches. Tout utilisateur avec un produit non-Apple qui clique dessus pourra alors rejoindre l’appel vidéo depuis son navigateur Internet. En effet, il n’y a pas d’application dédiée à proprement parler. Tout se passe par le navigateur.

Vous l’avez donc compris : les utilisateurs avec un produit non-Apple ne peuvent pas initier d’elles-mêmes un appel FaceTime. Elles peuvent seulement rejoindre une conversation. Autant dire que l’expérience n’est pas tout à fait complète. Mais c’est la première fois que FaceTime s’ouvre à d’autres supports, donc cela a le mérite d’être noté. Quant à iMessage, cela reste réservé aux iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.

Apple assure au passage que les appels FaceTime via les smartphones Android et PC sous Windows restent chiffrés. En d’autres termes, personne ne peut écouter les conversations, que ce soit un hacker, un gouvernement ou même Apple.

Le support de FaceTime sur Android et Windows devrait se faire dans le courant de l’automne, en même temps que la disponibilité d’iOS 15.