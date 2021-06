Apple a décidé de faire un geste avec iOS 15 et d’augmenter le stockage iCloud au moment de faire une sauvegarde afin de pouvoir transférer les données d’un appareil à un autre. Mais attention : l’augmentation est temporaire.

Sur son site, Apple indique :

Désormais, lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous pouvez utiliser la sauvegarde iCloud pour transférer vos données vers votre nouvel appareil, même si vous êtes à court de stockage. iCloud vous accordera autant d’espace de stockage que nécessaire pour compléter une sauvegarde temporaire, gratuitement, pendant trois semaines au maximum. Cela vous permet de transférer automatiquement toutes vos applications, vos données et vos paramètres sur votre appareil.

Admettons que vous avez l’offre gratuite d’iCloud et donc 5 Go de stockage. Il se peut que vos données combinées pèsent plus de 5 Go. Dans ce cas, Apple va vous allouer autant de stockage que nécessaire pour faire la sauvegarde iCloud. Vous pourrez alors rapatrier les données sur votre nouvel appareil. Après trois semaines, le stockage gratuit alloué disparaît et vous reviendrez sur celle que vous aviez auparavant. Bien évidemment, les données stockées pendant les trois semaines vont être supprimées des serveurs d’Apple.

À noter que cela concerne également les clients qui payent un abonnement pour du stockage iCloud mais qui sont arrivés au bout. Là aussi Apple va temporairement offrir du stockage supplémentaire pour permettre la sauvegarde et le rapatriement des données.