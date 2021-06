iOS 15 intègre plusieurs nouveautés, dont une qui permet de générer de codes de validation pour l’authentification à deux facteurs (2FA). Le système est similaire à celui que l’on retrouve avec les applications Google Authenticator et Authy.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’authentification à deux facteurs renforce la sécurité d’un compte. Après avoir entré son identifiant et son mot de passe, l’utilisateur doit entrer un code. Ce code est généré à chaque fois et se récupère via des services comme Google Authenticator et Authy. Avec iOS 15, les utilisateurs pourront profiter d’une solution native, sans dépendre d’une application tierce.

Apple indique que vous pouvez configurer les codes de vérification sous la section « Mots de passe » dans l’application Réglages. Une fois la configuration en place, les codes de vérification se rempliront automatiquement lorsque vous vous connecterez à un site. Cela simplifiera l’utilisation de l’authentification à deux facteurs sur un iPhone ou un iPad.

Ce système natif est intéressant si et seulement si vous utilisez exclusivement des produits Apple. Si vous avez aussi un produit Android, Windows ou un autre système d’exploitation, il est préférable de rester sur Google Authenticator, Authy ou une autre solution. Elles ont l’avantage de fonctionner sur plusieurs supports, là où le service d’Apple nécessite un appareil sous iOS 15.