iOS 15 se veut intéressant pour les amoureux des détails, puisque la mise à jour permet d’avoir les données EXIF des photos. Apple a ajouté cette option sur iPhone et iPad. Elle était attendue depuis un moment, surtout qu’elle existe sur Mac depuis belle lurette maintenant.

Les données EXIF permettent d’en savoir un peu plus sur les photos. On peut ainsi connaître l’appareil qui a été utilisé pour capturer le cliché, avoir des données sur le capteur, le poids, la date, l’heure, le nom, tout comme une carte pour savoir où la photo a été prise. Il est également possible de modifier la date et l’heure de la photo. Autant dire que c’est pratique.

Comment accéder aux données EXIF des photos depuis iOS 15 ? Il faut ouvrir l’application Photos, choisir un cliché et faire un balayage vers le haut. Ou bien il est possible de toucher le petit « i » qui apparaît dans le menu à droite.

On peut évidemment se demander pourquoi Apple a attendu autant de temps pour ajouter cette fonctionnalité. Beaucoup de personnes l’attendaient de pied ferme. Elle est enfin là.

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs. Apple a annoncé son nouveau système d’exploitation hier lors de la keynote de la WWDC 2021. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale à l’automne (en septembre normalement).