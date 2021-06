Apple a annoncé hier lors de sa keynote iCloud+, qui inclut un service ayant pour nom Private Relay. Il semble s’agir d’un VPN, bien qu’Apple n’utilise pas cette appellation publiquement. Il se trouve que tous les pays ne pourront pas en profiter.

Dans une déclaration à Reuters, Apple fait savoir que Private Relay ne sera pas disponible en Chine. En réalité, le service ne sera pas non plus proposé en Biélorussie, Colombie, Égypte, Kazakhstan, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Turkménistan, Ouganda et Philippines. Selon les dires du fabricant, des raisons réglementaires empêchent le lancement de la fonction dans ces régions.

Dans le détail, Private Relay envoie le trafic web à un serveur géré par Apple pour cacher l’adresse IP de l’utilisateur. Une fois l’information supprimée, Apple envoie le trafic à un second serveur géré par une société tierce qui attribue une adresse IP temporaire, puis envoie le trafic à sa destination. Ce processus empêche que votre adresse IP, votre localisation et votre activité de navigation soient utilisées pour créer un profil vous concernant.

Private Relay sera intégré dans iCloud+. Cette offre inclura également une fonction « Cacher mon e-mail ». Elle permet, comme le nom l’indique, de masquer sa vraie adresse e-mail en utilisant une adresse iCloud aléatoire. Cette adresse renverra les contenus vers votre véritable adresse. Aussi, iCloud+ proposera une quantité illimitée de caméras HomeKit Secure Video.

Apple a annoncé iCloud+ hier lors de sa keynote de la WWDC 2021. L’avantage est que le service sera sans surcoût. En effet, ce sera inclus dans les abonnements existants pour le stockage iCloud.