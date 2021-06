iPadOS 15 ajoute une nouvelle fonction qui permet d’avoir un affichage en mode paysage sur iPad pour les applications iPhone. Jusqu’à présent, l’unique option était d’avoir un affichage en mode portrait.

Si vous aviez installé sur iPadOS 14 une application iPhone qui ne prenait pas entièrement en charge l’écran plus grand de la tablette, elle s’exécutait au format iPhone avec des bordures noires autour d’elle au lieu de s’exécuter en plein écran. Avec iPadOS 15, il est possible d’avoir le mode paysage. Vous pouvez donc utiliser les applications sans avoir à faire pivoter l’iPad en mode portrait. C’était notamment un problème pour les utilisateurs d’iPad équipés d’un Smart Keyboard ou d’un Magic Keyboard.

Apple a proposé la première bêta d’iPadOS 15 (et d’iOS 15 sur iPhone) hier après la keynote de la WWDC 2021. La mise à jour intègre d’autres changements, comme la possibilité de mettre les widgets n’importe où sur l’écran d’accueil, du mieux pour le multitâche, le système Bibliothèque d’apps et plus encore. Tous les détails sont à retrouver dans cet article dédié.

La bêta est pour les développeurs dans l’immédiat. Apple proposera une bêta publique dans le courant du mois de juillet. Il faudra attendre l’automne pour avoir la version finale.