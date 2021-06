Aussi bien iOS 15 qu’iPadOS 15 et macOS Monterey incluent une option permettant aux joueurs de capturer les 15 dernières secondes de leur partie en cours par le biais d’une manette.

Apple fait savoir que les joueurs pourront maintenir le bouton d’une manette (comme celle des Xbox Series X/S ou la DualSense de la PS5) pour enclencher l’enregistrement des 15 dernières secondes d’un jeu. Ce sera par le biais du bouton Share ou Create (selon sa manette). Selon Apple, cette fonction est « un moyen génial de permettre aux joueurs de capturer une bataille de boss géniale, un combo incroyable ou un epic fail ».

Apple a annoncé iOS 15 et macOS Monterey en début de semaine lors de la keynote de la WWDC 2021. La WWDC se tient toute la semaine avec différentes sessions chaque jour.

Les développeurs ont le droit à la première bêta d’iOS 15 et macOS Monterey depuis lundi soir. Les testeurs publics pourront l’installer dans le courant du mois de juillet. Il faudra attendre l’automne pour avoir la version finale. Apple n’a pas encore donné une date précise, mais on peut imaginer que ce sera en septembre… du moins pour iOS 15 et iPadOS 15. Il n’est pas impossible que macOS Monterey arrive un peu plus tard.