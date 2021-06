La Commission Européenne ne desserre pas son étreinte sur les GAFA. Un nouveau rapport préliminaire de la Commission pointe les dérives possibles des géants de l’électronique (dont Apple, Google et Amazon) dans les secteurs de l’IoT (Internet des objets) et de la domotique. « Lorsque nous avons lancé cette enquête sectorielle, nous craignions qu’il y ait un risque d’émergence de « gardiens » dans ce secteur », déclare ainsi la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager. « Nous étions inquiets qu’ils (les GAFA, Ndlr) puissent utiliser leur pouvoir afin de nuire à la concurrence, au détriment des consommateurs et du développement des entreprises. »

Le rapport note que de nombreuses sociétés dans ces secteurs partagent les mêmes doutes. Le rapport ne dit pas in extenso qu’Apple ou Google se sont rendus coupables d’abus anti-trust, mais que des petites sociétés concurrentes s’alarment de possibles dérapages : « Un grand nombre de sociétés interrogées, dans tous les segments de consommation IoT, soulignent que le principal obstacle au développement de nouveaux produits et de services est le manque de capacité à rivaliser avec Google, Amazon et Apple ». La Commission note tout de même qu’Amazon et Google sont ici les principaux sujets d’inquiétude, Apple n’étant ciblé que dans une « moindre mesure ».

Enfin, la Commission s’alarme de l’interopérabilité entre ces différentes marques et les sociétés concurrentes déjà présentes sur le secteur. A ce sujet, le ralliement des GAFA autour du format universel Matter (pour les accessoires domotiques) est plutôt une bonne nouvelle (mais la Commission en fait pas mention).