Il y a maintenant une date précise : les abonnements pour Apple Podcasts feront leurs débuts le 15 juin. Ce sera un lancement mondial, aussi bien pour les abonnements que pour les chaînes, indique un e-mail d’Apple cité par The Verge.

L’annonce pour les abonnements de podcasts a eu lieu pour la première fois lors de la keynote d’avril, où plusieurs produits ont été dévoilés. À cette période, Apple avait dit que son offre allait voir le jour au mois de mai. Mais le fabricant a récemment annoncé du retard et un report pour le mois de juin. Nous y voilà et ce sera donc pour mardi prochain.

Les abonnements vont-ils devenir obligatoires pour écouter des podcasts dans l’application d’Apple dès le 15 juin ? Fort heureusement, la réponse est non. À l’instar de l’App Store avec les applications, il y aura du contenu gratuit et du contenu payant. C’est l’occasion de rappeler qu’Apple prendra jusqu’à 30% de commission sur chaque contenu payant. C’est la même chose sur l’App Store, bien que la commission tombe à 15% pour les développeurs qui ont des revenus inférieurs à un million de dollars par an.

C’est également l’occasion de rappeler qu’Apple compter améliorer son application. Le groupe a fait des changements avec iOS 14.5 et cela n’a pas plu à beaucoup de personnes. Apple a commencé à faire des améliorations dans iOS 14.6 et a récemment promis qu’il va continuer à corriger le tir.