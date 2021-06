Apple a officialisé cette semaine iOS 15 et il se trouve que plusieurs fonctionnalités sont déjà disponibles grâce au jailbreak. Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent donc rester sur iOS 14 et avoir plus ou moins une expérience similaire.

iOS 15 s’inspire de ces tweaks du jailbreak

— Concentration est un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de limiter les distractions. Ils peuvent ainsi définir un mode pour ne pas être alertés de certaines applications. Le tweak similaire pour cette fonction d’iOS 15 a pour nom PureFocus.

— Apple a revenu l’interface pour les notifications, avec des coins arrondis notamment. Des tweaks comme Quart et Velvet permettent d’avoir une expérience similaire.

— Une nouveauté permet de donner la priorité à certaines notifications plutôt que d’autres. Pour les appareils jailbreakés, il y a le tweak Contacy qui se veut similaire dans l’idée.

— L’iPad a maintenant le droit au mode d’économie d’énergie. La même chose existe grâce au jailbreak, c’est avec le tweak LPMPad.

— Safari affiche désormais une grille au moment de voir les onglets ouverts. Le tweak GridTab offre la même expérience. Il existe depuis… 2011.

— iOS 15 permet de voir les contenus du Web directement depuis Spotlight. Si vous avez un appareil jailbreaké, vous pouvez tester WebSpot.

— iOS 15 envoie une notification si vous laissez un objet chez vous (comme un AirTag). Le tweak Proximitus offre presque la même chose.

— Avec iPadOS 15, les utilisateurs peuvent mettre des widgets un peu partout sur l’iPad. Le tweak Anywhere Widgets for iPad propose la même expérience.

— Le sélecteur de date à roue est de retour dans Calendrier et Horloge. Du côté du jailbreak, il est possible de l’avoir avec Date Picker – Wheels.

— Bibliothèque d’apps débarque sur iPad. Sans passer par iPadOS 15, vous pouvez l’avoir dès maintenant avec App Library Enabler.

— iPadOS 15 offre un moyen de prendre des notes à tout moment, sans ouvrir forcément l’application Notes. Les tweaks Libellum et Notepad proposent un système similaire.

— Avec iOS 15, la loupe fait son retour au moment de sélectionner du texte. Pour les utilisateurs jailbreakés, il y a Loupe.

— Les utilisateurs vont profiter d’un rapport de confidentialité sur iOS 15 qui détaillera les accès demandés (photos, contacts, localisation, etc) et d’autres éléments. NetFence offre un système similaire, bien que ce soit plus un pare-feu qu’autre chose.

— Safari intègre le système de tirer pour rafraîchir. Le tweak Pull To Refresh Safari existe et fait la même chose.

— iOS 15 intègre un système pour analyser une image pour deviner ce qui est présent et donner des informations à l’utilisateur. L’application Iryss propose un équivalent. Il s’agit certes d’une application venant de l’App Store, mais elle a été développée par un membre de la communauté du jailbreak (Florian Hebrard, alias Ziph0n).