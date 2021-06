Google annonce que son service de jeu Stadia sur iOS n’est plus en phase expérimentale et la version stable est par conséquente disponible. Cela concerne aussi bien l’accès sur iPhone que celui sur iPad.

Voici ce que dit Google concernant Stadia sur iOS :

Stadia sur iOS a quitté le stade expérimental et se déploie dans une nouvelle version, qui comprend une toute nouvelle fonctionnalité : l’ajout d’ajustements de définitions optimisés pour les mobiles. Pour utiliser cette fonctionnalité et jouer vos jeux sur Stadia sous iOS, utilisez la Progressive Web App.

En effet, Google passe par le Web pour proposer son service de cloud gaming aux joueurs sur iPhone et iPad, et non via l’App Store. Cela s’explique par les règles assez sévères d’Apple concernant ce type de service. Apple veut notamment que Google (et les autres) soumette chaque jeu et crée une fiche sur l’App Store pour chaque titre. Cela peut étonner, sachant qu’Apple autorise Netflix, Disney+ et les autres services de vidéo à tout avoir dans une seule et même application. En réalité, même la juge qui s’est occupée du procès Apple vs Epic Games a déclaré ne pas comprendre la position d’Apple sur ce point. Elle a justement fait allusion à Netflix.

Comment jouer à Stadia sur iOS ? Ouvrez Safari sur votre iPhone ou iPad et naviguez sur stadia.com. Cliquez sur le bouton de partage en bas et sélectionnez « Sur l’écran d’accueil ». Ajoutez le raccourci pour Stadia. Lancez ensuite Stadia depuis l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad. Connectez-vous avec votre compte Google et laissez-vous guider.

Stadia a fait ses débuts sur iPhone et iPad en décembre dernier, en bêta justement.