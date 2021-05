Microsoft a participé au procès en cours opposant Apple à Epic Games. Il a notamment été question du cloud gaming et du service xCloud. Microsoft veut le proposer sur l’App Store, mais Apple refuse. La juge Yvonne Gonzalez Rogers n’est pas sûre de comprendre pourquoi.

Pas de xCloud sur l’App Store ? La juge ne comprend pas

xCloud est l’équivalent de Netflix, mais pour les jeux vidéo. Le joueur paie un abonnement mensuel et peut accéder à plein de jeux qui sont streamés depuis les serveurs de Microsoft. Le groupe voulait proposer une application dédiée sur iOS, mais Apple a décliné. Le fabricant d’iPhone a ensuite « allégé » ses règles avec les jeux en streaming… à condition que chaque jeu soit soumis individuellement. C’est comme si Apple demandait à Netflix de soumettre individuellement chaque film et série pour autoriser (ou non) la disponibilité sur l’App Store, au lieu d’avoir une seule application qui regroupe tout.

La juge a donc indiqué lors du procès être confuse par ce choix d’Apple. « Je peux utiliser Netflix avec une application native et voir de nombreux films ou séries différents. Est-ce que c’est parce que vous ne vouliez pas utiliser un modèle d’abonnement ? », a-t-elle demandé à Lori Wright, la responsable du développement commercial de Microsoft pour la Xbox. « Non, nous voulons utiliser le modèle de Netflix » a-t-elle dit. Elle a ajouté : « Apple permet à Netflix de faire ce qu’il fait, mais il ne nous permet pas de faire ce que Netflix fait ».

À l’arrivée, Microsoft va proposer xCloud sur iOS en passant par une web app (une bêta est déjà disponible). L’expérience ne sera pas aussi bonne que si c’était avec une application native. Mais c’est malheureusement la seule option au vu des règles strictes d’Apple avec son App Store pour le cloud gaming. D’autres, comme Stadia et GeForce Now, font comme Microsoft.