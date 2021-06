Apple explique le fonctionnement de l'audio spatial sur l'Apple TV

L’audio spatial débarque sur l’Apple TV grâce à la mise à jour tvOS 15 et aux AirPods. Apple n’avait rien dit de particulier pendant sa keynote à la WWDC 2021, mais le groupe prend désormais la parole auprès d’Engadget.

Le système va analyser la direction dans laquelle vous regardez (grâce aux AirPods) au moment où vous visionnez un film ou une série sur l’Apple TV. Si vous vous levez et vous déplacez, le système recalcule la position afin de réactiver l’audio spatial. Voici ce qu’indique Apple :

Lorsque vous vous asseyez pour regarder un film ou une série, la fonction de suivi de la tête se verrouille lorsqu’elle détecte que vous regardez dans la même direction pendant un certain temps. Lorsque vous vous levez pour vous promener, elle se réactive.

L’audio spatial fonctionne avec du contenu stéréo, 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. Aussi, la connexion des AirPods à une Apple TV tournant sous tvOS 15 a été simplifiée. Lorsque vous portez des AirPods et que vous êtes à proximité du boîtier multimédia, vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle à l’écran qui vous permettra de vous connecter d’un clic grâce à la télécommande. Il existe également un nouveau bouton dans le centre de contrôle de tvOS 15 pour accéder facilement aux paramètres des AirPods et autres casques Bluetooth sans avoir à ouvrir l’application Paramètres.

tvOS 15 est disponible en version bêta depuis lundi pour les développeurs. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale débarquera cet automne.