Apple s’est visiblement un peu emmêlé les pinceaux avec les encarts et vidéos de présentation de la WWDC, au point de leaker des fonctions qui n’ont pas encore été annoncées officiellement. Ainsi, la vidéo Platforms State of the Union a brièvement dévoilé une fonction Fitness+ Audio Meditations elle-même encapsulée dans l’app Mindfulness. La plaquette a depuis été retirée de la vidéo par Apple, mais cette dernière est encore visible dans la vidéo Platforms State of the Union en langue des signes (voir ci-dessous).

Difficile de savoir ce que recoupe exactement Fitness+ Audio Meditations, mais on peut supposer qu’il s’agit ici d’un flux audio (spatialisé sans doute) destiné à mieux se concentrer entre deux séries d’exercises. Dans tous les cas de figure, il doit s’agir d’une fonction suffisamment avancée de watchOS 8 pour qu’Apple veuille se garder la primeur d’une annonce officielle.