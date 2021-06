Apple Car : Apple embauche Ulrich Kranz, un vétéran de BMW

Ulrich Kranz, un ancien cadre de BMW et le cofondateur d’une startup de véhicules à conduite autonome (Canoo), a rejoint Apple. Il fait partie de l’équipe en charge du projet Titan, à savoir l’Apple Car. Selon Bloomberg, son embauche date de quelques semaines.

Ulrich Kranz est l’une des plus importantes embauches d’Apple dans le secteur automobile, un signe clair que le fabricant d’iPhone est déterminé à créer une voiture électrique à conduite autonome pour rivaliser avec Tesla et d’autres groupes. L’ancien cadre de BMW se rapporte à Doug Field, qui est le responsable de l’Apple Car et qui a dirigé le développement du Model 3 de Tesla avant de rejoindre Apple en 2018.

Chez BMW, Ulrich Kranz était le vice-président du groupe qui a développé les voitures i3 et i8 du constructeur allemand, où il a travaillé pendant 30 ans. Autant dire qu’il n’est pas un débutant dans le milieu de l’automobile.

Les rumeurs concernant le projet de voiture d’Apple se sont intensifiées ces derniers mois, Apple semblant désormais rechercher des fournisseurs et des partenaires de fabrication pour développer le véhicule. Tout était bien parti au départ pour qu’Apple travaille avec Kia et Hyundai, mais le projet est finalement tombé à l’eau. Pour sa part, Bloomberg indique que le développement de l’Apple Car en est encore à ses débuts et il faudrait attendre au moins cinq ans pour la commercialisation.