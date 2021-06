Les WWDC 2020 et 2021 ont été exclusivement en ligne à cause du Covid-19. Apple n’a pas pu se permettre d’organiser un événement physique, comme c’était le cas chaque année auparavant. Mais va-t-on revenir à ce format dès 2022 ?

Apple propose un sondage aux développeurs (disponible à cette adresse) pour leur demander leur avis sur une WWDC physique, comme auparavant. « Quelle serait votre probabilité de participer à une conférence en personne après avoir vécu un événement entièrement en ligne ? », demande Apple. Cinq réponses sont possibles : très probable, assez probable, ni probable ni improbable, assez improbable ou très improbable.

La question suivante demande aux développeurs s’ils préfèrent participer physiquement ou virtuellement à différents types de rendez-vous que l’on retrouve à la WWDC. Il y a notamment le Plateform State of Union, les Apple Design Awards, les sessions, les défis journaliers et plus encore. Les développeurs peuvent choisir en personne, en ligne, pas de préférence ou non applicable.

Ce sondage est loin d’être anodin et les réponses pourraient définir ce que sera la WWDC en 2022 et les sessions suivantes. Un format hybride (en partie physique et en partie en ligne) pourrait éventuellement voir le jour. D’autres grands salons, comme l’E3, y réfléchissent très sérieusement pour les événements à partir de l’année prochaine. Pourquoi pas Apple avec sa WWDC ?