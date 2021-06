Apple en remet une couche sur le Spatial Audio. Après tout, il s’agit bien de la seule des deux nouveautés d’Apple Music dont tout le monde peut réellement profiter, ou presque (disons qu’il faut un peu plus de matos ainsi qu’une bonne oreille pour écouter du Lossless dans de bonnes conditions, et ne parlons même pas du Lossless Hi-Res. La publicité Beyond Stereo illustre l’effet de l’audio spatial avec le morceau Mystery Lady de Masego, à la fois visuellement, mais aussi et surtout acoustiquement puisque la pub peut elle-même être écoutée au audio spatial !



Rappelons ici qu’il suffit d’une bonne paire d’écouteurs pour en profiter de du rendu sonore en 3D spatial. Ceux qui n’y ont pas encore goûté auront sans doute l’impression d’une « révélation » tant l’effet s’avère spectaculaire et convaincant ! La qualité du rendu dépend aussi beaucoup du mixage sonore effectué en amont. Sur ce plan, la pub Apple est parfaite.